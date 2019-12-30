Под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя грузовиками
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Утром 30 декабря под Нижним Тагилом на 112-м километре Серовского тракта столкнулись два грузовых автомобиля Hyundai и Volvo, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пострадавших в аварии нет. Оба грузовика получили значительные механические повреждения. Один из них ехал в сторону Нижнего Тагила и вез продукты. В результате удара кузов автомобиля рассыпался, и весь товар оказался на проезжей части.
Видео
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Видео: vk.com/ekb.serov
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