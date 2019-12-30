В баре Краснотурьинска пьяные мать и дочь несколько раз ударили мужчину ножом

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения в баре. На записях видно, что одна из женщин с ножом подбегает к мужчине, стоявшему спиной к ней, наносит ему четыре удара, затем появляется вторая женщина и наносит проникающее ножевое ранение.

Оказалось, что одна из нападавших — работница этого бара. У нее с потрепавшим был конфликт. Женщина ранее уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и получила условный срок.

Также в деле фигурирует ее дочь по имени Лейла 1996 года рождения, ранее не судимая. В ту ночь она находилась в баре, они с матерью распивали спиртное. Бар посетил их знакомый, с которым у них имеется давний конфликт. Видимо, приняв чрезмерную дозу алкоголя, дамы вспомнили старую обиду. Одна из них вооружилась ножом и нанесла ему несколько ударов в область спины,рассказал руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.