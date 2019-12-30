В выходные в поселке под Нижним Тагилом при пожаре погибли двое мужчин

На площади 30 квадратных метров повреждены стены и перекрытия дома, в ликвидации пожара принимали участие 11 человек (в том числе добровольная пожарная дружина) и две единицы техники. При пожаре погибли два человека — хозяин квартиры 1986 года рождения и его гость. Накануне мужчина вернулся из леса с двумя своими товарищами, один из них уехал, а второй остался в гостях. По факту инцидента проводится проверка, по предварительной версии, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

В этот же день в поселке Уралец произошел еще один пожар — сгорел частный двухэтажный дом. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В ликвидации принимали участие 10 человек и четыре единицы спецтехники. По факту пожара также проводится проверка. По предварительным данным, к возгоранию привело нарушение техники безопасности при эксплуатации обогревательного прибора, установленного слишком близко к шторе.