На Урале мужчина угнал приехавший на вызов автомобиль скорой помощи

В Свердловской области мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к пациентке.

Происшествие случилось 29 декабря около 10.00 в селе Новоалексеевское под Первоуральском. Местные жители в социальных сетях рассказали, что медики приехали на вызов к пожилой женщине. Водитель припарковался у дома, и врачи забрали носилки из машины носилки. На улице было холодно. Так как у женщины была высокая температура, водитель решил не заглушать мотор, чтобы салон машины не успел остыть. При этом он оставил ключ в замке зажигания и прошел в дом, чтобы помочь транспортировать пациентку. Проходящий мимо мужчина увидел, что в машине никого не осталось. Сначала он наблюдал за медиками, а после того, как они ушли, запрыгнул в кабину и поехал. Угонщик направился в ближайшую деревню Старые Решеты. Там он бросил автомобиль на перекрестке улиц Школьная — Пушкина, сообщили в сообществе «Решёты-сити» во «ВКонтакте». Video: Telegram-канал 2ch/Двач Увидев пропажу транспорта, медики тут же сообщили об угоне в полицию. Мужчина украл из машины видеорегистратор, чтобы скрыть следы преступления, но камеры на доме пациентки засняли момент кражи автомобиля.

