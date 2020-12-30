На Урале мужчина угнал приехавший на вызов автомобиль скорой помощи

Проходящий мимо мужчина увидел, что в машине никого не осталось. Сначала он наблюдал за медиками, а после того, как они ушли, запрыгнул в кабину и поехал. Угонщик направился в ближайшую деревню Старые Решеты. Там он бросил автомобиль на перекрестке улиц Школьная — Пушкина, сообщили в сообществе «Решёты-сити» во «ВКонтакте».