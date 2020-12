Единственный сын уральского поэта Бориса Рыжего, Артем скончался в возрасте 27 лет.

Причиной стала остановка сердца, пишет E1 со ссылкой на сестру Бориса Рыжего Ольгу. В последние несколько лет молодой человек жил в Израиле. Там он работал продавцом. Борис Рыжий является одним из самых известных уральских поэтов. Он рос в Екатеринбурге и большая часть творчества посвящена городу. Скончался поэт 7 мая 2001 года, покончив с собой. На одной из улиц Екатеринбурга появилась памятная табличка в честь поэта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter