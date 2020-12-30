Отправленный в СИЗО скандальный отец Сергий отказался от еды и воды

Отправленный в СИЗО скандальный отец Сергий отказался от еды и воды

Сегодня, 21:58ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Экс-схимонах Сергий, которого на два месяца отправили в СИЗО, отказался от еды и воды. Сам Сергий не считает это голодовкой или забастовкой, поскольку он соблюдает пост.

Информацию изданию Е1 подтвердил адвокат бывшего схимонаха.

Да, подтверждаю. Монахи соблюдают самые жесткие посты,рассказал адвокат.

Свою вину по статье 110.1 (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) отец Сергий не признал. Адвокат также подчеркнул, что считает «бредом» слова о том, что доказать невиновность Сергия будет непросто, поскольку в деле фигурируют дети.

Обвинение не имеет никакого отношения к реальным событиям, которые происходили во время проповеди,отметил адвокат.

Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге выпущен на свободу Всеволод Могучев, известный как пиарщик скандального отца Сергия.

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