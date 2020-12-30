Отправленный в СИЗО скандальный отец Сергий отказался от еды и воды

Информацию изданию Е1 подтвердил адвокат бывшего схимонаха.
Да, подтверждаю. Монахи соблюдают самые жесткие посты,рассказал адвокат.
Свою вину по статье 110.1 (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) отец Сергий не признал. Адвокат также подчеркнул, что считает «бредом» слова о том, что доказать невиновность Сергия будет непросто, поскольку в деле фигурируют дети.
Обвинение не имеет никакого отношения к реальным событиям, которые происходили во время проповеди,отметил адвокат.
Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге выпущен на свободу Всеволод Могучев, известный как пиарщик скандального отца Сергия.