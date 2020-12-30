Отправленный в СИЗО скандальный отец Сергий отказался от еды и воды

Свою вину по статье 110.1 (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) отец Сергий не признал. Адвокат также подчеркнул, что считает «бредом» слова о том, что доказать невиновность Сергия будет непросто, поскольку в деле фигурируют дети.