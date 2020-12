Подмыло стену карьера: в Нижнем Тагиле горняки эвакуировались из шахты ВГОКа

В Нижнем Тагиле рабочие шахты «Магнетитовая» были вынуждены эвакуироваться из-за подмытой стенки карьера.

Инцидент случился около 9.00 утра 30 декабря. На глубине 130 метров размыло стенку карьера из-за чего 10 человек личного состава работников шахты самостоятельно эвакуировались. В ЕДДС отметили, что в происшествии никто не пострадал, пишет ИА «Все новости». На месте происшествия началась установка перемычек, которые препятствуют распространению воды. Это делается для того, чтобы не произошла поломка насосов, откачивающих воду. На место событий для устранения последствий прибыли восемь единиц специальной техники и 30 человек личного состава, из низ 13 — спасатели МЧС. Напомним, 6 ноября на горизонте 240 метров погиб ученик бурильщика. Происшествие случилось в шахте «Южная», принадлежащей ВГОКу. Прокуратура начала проверку после гибели ученика бурильщика в шахте тагильского ВГОКа

Related news: Прокуратура начала проверку после гибели ученика бурильщика в шахте тагильского ВГОКа

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter