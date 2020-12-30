Подмыло стену карьера: в Нижнем Тагиле горняки эвакуировались из шахты ВГОКа

Инцидент случился около 9.00 утра 30 декабря. На глубине 130 метров размыло стенку карьера из-за чего 10 человек личного состава работников шахты самостоятельно эвакуировались. В ЕДДС отметили, что в происшествии никто не пострадал, пишет ИА «Все новости».