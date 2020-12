30 декабря ушла из жизни Анна Васильевна Юрина — профессор Уральского государственного аграрного университета и заслуженный агроном РСФСР.

Ранее Анна Юрина свыше 30 лет вела программу «Календарь садовода и огородника» на местном телевидении. Также женщина преподавала в аграрном университете, сообщает «Областная газета». Напомним, 26 декабря стало известно, что в Екатеринбурге скончалась ветеран ВОВ Алефтина Груздакова, которая вела свой блог в Instagram. В Екатеринбурге умерла блогер-ветеран ВОВ Алефтина Груздкова

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter