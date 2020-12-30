Умер почетный гражданин Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов

Николай Петрович Кондрашов скончался от COVID-19 в возрасте 71 года. Он был рожден в деревне Осиновка Белорусской ССР 29 января 1949 года. Получил образование в дорожно-строительном техникуме и устроился работать механиком. В 1970 поступил в высшее военное училище, а когда окончил получил распределение на Урал. Более 20 лет был главной Совета ветеранов.