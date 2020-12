Умер почетный гражданин Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов

Скончался почетный гражданин и председатель Совета ветеранов Верхнесалдинского ГО Николай Кондрашов.

Николай Петрович Кондрашов скончался от COVID-19 в возрасте 71 года. Он был рожден в деревне Осиновка Белорусской ССР 29 января 1949 года. Получил образование в дорожно-строительном техникуме и устроился работать механиком. В 1970 поступил в высшее военное училище, а когда окончил получил распределение на Урал. Более 20 лет был главной Совета ветеранов. Звание почетного гражданина получил в 2015 году. Имел медали «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР». Напомним, 25 декабря в Екатеринбурге умерла ветеран ВОВ и блогер Instagram Алефтина Груздакова. На своей странице она отвечала на вопросы, рассказывала стихи и истории про войну. На момент смерти ей исполнилось 98 лет. В Екатеринбурге умерла блогер-ветеран ВОВ Алефтина Груздкова

