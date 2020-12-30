В Екатеринбурге 19-летняя наркоторговка получила 4,5 года тюрьмы

19летняя Виктория Ибятова является студенткой техникума. Её поймали с поличным правоохранители, когда она возвращалась из магазина с партией 45 «закладок».
Суд Верх-Исетского района признал девушку виновной по части 4 статьи 228.1 (Покушение на незаконный сбыт наркотиков) и назначил ей наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Адвокат преступницы не согласна с решением суда. Она отмечает ряд нарушений, допущенных в ходе следствия. В частности, не совпадают подписи подсудимой в материалах дела. Кроме того, понятые являются знакомыми оперативников, которые задерживали девушку, что делает их заинтересованными лицами.
Теперь защитница намерена обжаловать решение Верх-Исесткого суда в вышестоящей инстанции. Если придется, она готова обращаться в ЕСПЧ.
Напомним, в конце декабря тюменский суд приговорил двух жителей Нижнего Тагила к восьми годам лишения свободы за сбыт килограмма метамфетамина.