В Екатеринбурге 19-летняя наркоторговка получила 4,5 года тюрьмы

Адвокат преступницы не согласна с решением суда. Она отмечает ряд нарушений, допущенных в ходе следствия. В частности, не совпадают подписи подсудимой в материалах дела. Кроме того, понятые являются знакомыми оперативников, которые задерживали девушку, что делает их заинтересованными лицами.