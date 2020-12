В Нижнем Тагиле сотрудница правоохранительных органов во время дежурства потеряла табельное оружие, а именно: пистолет Макарова.

Инцидент произошел 29 декабря. Пистолет, заряженный восьми патронами, был утерян в районе парка «Народный». На данный момент в гарнизон тагильской полиции приехали сотрудники ГУ МВД по Свердловской области. Они проводят проверку по факту случившегося, сообщает ЕАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гарнизоном полиции Нижнего Тагила также проводится служебная проверка.

