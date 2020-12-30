В Нижнем Тагиле за четыре дня сгорели две бани и частный дом

27 декабря около 16.30 также загорелась баня в коллективном саду «Северный-3». Площадь пожара — 24 квадратных метра. Предположительно изначально пожар начался с навеса здания. Владельцы участка были в саду накануне и вечером топили баню. Во время возгорания их не было на территории участка. По факту пожара дознаватели ведут проверку, предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.