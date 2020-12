В Нижнем Тагиле за четыре дня сгорели две бани и частный дом

С 25 по 28 декабря в Нижнем Тагиле сгорели частный дом и две бани, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Вечером 25 декабря в селе Балакино на улице Ленина загорелась баня. сообщение поступило на пульт диспетчера в 18.49. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Ранее хозяин топил баню, возгорание заметила его жена и вызвала пожарных. Предварительно причиной названо неправильное устройство печи и дымохода. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО 27 декабря около 16.30 также загорелась баня в коллективном саду «Северный-3». Площадь пожара — 24 квадратных метра. Предположительно изначально пожар начался с навеса здания. Владельцы участка были в саду накануне и вечером топили баню. Во время возгорания их не было на территории участка. По факту пожара дознаватели ведут проверку, предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО 28 декабря на пульт диспетчера в 21.31 поступило сообщение о пожаре на улице Бригадная, горел частный дом. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, повреждены кровля, перекрытие, а также внутренняя отделка здания. Накануне 82-летний пенсионер заносил в помещение строительные материалы. Затем он затопил в доме печь, чтобы согреться. Вечером мужчина уехал ночевать в квартиру. Предварительно причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи и дымохода. Напомним, 22 декабря в Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома на улице Энгельса. В Нижнем Тагиле мужчина спас соседку из горящего дома

