В Свердловской области 14-летний подросток влетел в дерево на машине своей матери

Инцидент произошел 30 декабря, рано утром, на улице Клубной. Там 14-летний подросток, управляя ВАЗ-2115, не сумел справиться с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево. В салоне транспортного средства также находился его 15-летний товарищ. В результате подростки были доставлены в больницу с различными травмами.