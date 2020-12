В Свердловской области 14-летний подросток влетел в дерево на машине своей матери

В Дегтярске 14-летний подросток сел за руль машины, которую взял у своей матери, и попал в ДТП.

Инцидент произошел 30 декабря, рано утром, на улице Клубной. Там 14-летний подросток, управляя ВАЗ-2115, не сумел справиться с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево. В салоне транспортного средства также находился его 15-летний товарищ. В результате подростки были доставлены в больницу с различными травмами. Как стало известно, ранее юный свердловчанин уже предпринимал попытки заполучить ключи от машины, поэтому мать спрятала их под подушку. В итоге подросток сумел их выкрасть. Как рассказала мать, отец мальчика сидит в тюрьме, сообщает ТК «ОТВ». Отмечается, что оба подростка состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за кражу чужого имущества. На данный момент планируется привлечь их родителей по статье 5.35 КоАП РФ. Напомним, в ноябре стало известно, что пьяный подросток, насмерть сбивший человека, поехал за шаурмой. Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле

