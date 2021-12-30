Частный жилой дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле

Огонь тем временем перекинулся на дом и «десятку», стоявшую во дворе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в его тушении принимали участие 13 пожарных и 4 единицы техники. Пламя успело уничтожить все постройки во дворе, автомобиль и кровлю жилого дома. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы проводки в надворных постройках, сообщили в пресс-службе ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.