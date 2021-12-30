Частный жилой дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле

Частный жилой дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле
Частный жилой дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:54ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
Пожар в частном жилом доме на улице Носова в Нижнем Тагиле произошел вечером 29 декабря.

Возгорание произошло в одной из надворных построек и начало быстро распространяться. Пламя заметила жена хозяина дома, который был на работе, вызвала спасателей и эвакуировалась вместе с дочерью-подростком.

Огонь тем временем перекинулся на дом и «десятку», стоявшую во дворе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в его тушении принимали участие 13 пожарных и 4 единицы техники. Пламя успело уничтожить все постройки во дворе, автомобиль и кровлю жилого дома. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы проводки в надворных постройках, сообщили в пресс-службе ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пожарпроводкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы