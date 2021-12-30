Экс-инспектор ДПС в Екатеринбурге пойдет под суд за взятку от любителя пьяной езды

Так как взяткодатель спустя несколько дней пришел в полицию с повинной и помогал следствию, он освобожден от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Сам же инспектор поначалу отрицал свою вину, но позже сознался в содеянном. Два руководителя нечистого на руку сотрудника ДПС были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.