Подробности попытки ограбления Сбербанка в Екатеринбурге раскрыли в МВД

Подробности попытки ограбления Сбербанка в Екатеринбурге раскрыли в МВД
Подробности попытки ограбления Сбербанка в Екатеринбурге раскрыли в МВД
Сегодня, 17:49ПроисшествияФото: 1MI
Детали неудавшейся попытки ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14.54. Неизвестный злоумышленник вошел в отделение банка на проспекте Ленина 38, затем проник внутрь служебного помещения и потребовал выдать себе наличных. В противном случае он грозился всех наказать.

Однако работники банка не восприняли эти угрозы всерьез, отказали грабителю в безвозмездном займе и воспользовались тревожной кнопкой. После чего неизвестный быстро ретировался из банка, сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

На данный момент стражи правопорядка отсматривают камеры видеонаблюдения, опрашивают сотрудников банка и ищут возможных очевидцев неудавшегося ограбления. Ведется розыск злоумышленника.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициясбербанкограбление банкапопытка ограбленияЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы