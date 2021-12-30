Подробности попытки ограбления Сбербанка в Екатеринбурге раскрыли в МВД

Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14.54. Неизвестный злоумышленник вошел в отделение банка на проспекте Ленина 38, затем проник внутрь служебного помещения и потребовал выдать себе наличных. В противном случае он грозился всех наказать.
Однако работники банка не восприняли эти угрозы всерьез, отказали грабителю в безвозмездном займе и воспользовались тревожной кнопкой. После чего неизвестный быстро ретировался из банка, сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
На данный момент стражи правопорядка отсматривают камеры видеонаблюдения, опрашивают сотрудников банка и ищут возможных очевидцев неудавшегося ограбления. Ведется розыск злоумышленника.