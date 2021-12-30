Полицейский от голода воровал металлолом на заводе в Нижнем Тагиле

29-летнего сержанта с ранее неоднократно судимым подельником задержали с поличным на Уральском заводе металлоконструкций, когда мужчины загружали металлолом в «ГАЗель». Заметив неоднократные пропажи с территории, руководство написало заявления в полицию.
Сотрудник ППС пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения, его семье не хватало денег даже на пропитание, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.
В отношении задержанных проводится проверка. Если факты хищения подтвердятся, полицейскому грозит увольнение.
Напомним, свердловчанин похитил и сдал на металлолом за 100 тысяч рублей автокран. Он был осужден на четыре года лишения свободы.