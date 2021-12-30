Полицейский от голода воровал металлолом на заводе в Нижнем Тагиле

Полицейский от голода воровал металлолом на заводе в Нижнем Тагиле
Полицейский от голода воровал металлолом на заводе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: 1MI
Сержант ППС вдвоем со знакомым рецидивистом попался на краже металлолома с завода в Нижнем Тагиле. Сотрудник правоохранительных органов объяснил поступок отсутствием денег на еду.

29-летнего сержанта с ранее неоднократно судимым подельником задержали с поличным на Уральском заводе металлоконструкций, когда мужчины загружали металлолом в «ГАЗель». Заметив неоднократные пропажи с территории, руководство написало заявления в полицию.

Сотрудник ППС пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения, его семье не хватало денег даже на пропитание, пишет Е1 со ссылкой на инсайдера.

В отношении задержанных проводится проверка. Если факты хищения подтвердятся, полицейскому грозит увольнение.

Напомним, свердловчанин похитил и сдал на металлолом за 100 тысяч рублей автокран. Он был осужден на четыре года лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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