Пожар в Екатеринбурге оставил без жилья семью из 17 человек

Пожар в Екатеринбурге оставил без жилья семью из 17 человек
Пожар в Екатеринбурге оставил без жилья семью из 17 человек
Сегодня, 09:56ПроисшествияФото: Фото из архива ГУ МЧС по Свердловской области
Инцидент произошел ночью 30 декабря в микрорайоне Уктус Екатеринбурга.

В Екатеринбурге от пожара пострадал частный дом на улице Патриотов, 21. Огонь охватил деревянное строение и расположенные рядом с ним надворные постройки.

К моменту приезда боевых расчетов МЧС на место происшествия, пламя бушевало на площади 200 квадратных метров. По соседству с очагом возгорания есть другие жилые дома, поэтому пожарные стали обливать водой из брандспойтов их стены. Таким образом они исключили вероятность переноса и распространения огня.

По некоторым данным, сгоревший дом принадлежит многодетной семье. Это отец с матерью и их дети. Соседи рассказали, что видели как взрослые вечером уехали. Разбор завалов на пепелище пока продолжается, сообщает ИА «Ночные новости».

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