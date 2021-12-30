Пьяный свердловчанин избил до смерти собутыльника и попал под суд

Уголовное дело было заведено в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Новоуральска. Тело сына обнаружила в квартире его мать. Проведенные экспертизы показали, что мужчина скончался от перелома ребер и разрыва селезенки.
По версии следствия, 7 октября трое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире погибшего. Один из гостей решил проводить собутыльника домой, но в квартиру вернуться не смог, так как хозяин жилища уснул. Когда мужчина все-таки очнулся и открыл дверь, то подвергся избиению.
После опроса свидетелей и подозреваемого, а также проведенных следственных действий, уголовное дело направлено в суд, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, житель Верхотурья получил 9 лет и 10 месяцев тюрьмы за избиение своей гражданской жены. Женщина скончалась через месяц от полученных травм.