Спасатели из Екатеринбурга в Омске спасли кота из шахты

Несколько дней назад у одной семьи в Омске пропал домашний питомец. Кота искали пять дней и нашли в вентиляционной шахте. Он сидел на самом дне и жалобно мяукал, но достать его не получалось. И тогда владельцы позвонили в Екатеринбург.
Трубку сняли в свердловском отделении организации «ЗооСпас». Им объяснили ситуацию и выразили готовность к оплате накладных расходов, в том числе и на дорогу. Ночью волонтеры отправились в аэропорт, захватив с собой инструменты и все необходимое для спасения кота снаряжение.
Потребовались аккумуляторы, карабины, веревки, моток проволоки, провода. Поэтому, когда сумки с этим скарбом стали проверять, возникло много вопросов. Но в итоге группу пропустили в самолет, и она благополучно добралась до цели назначения.
Хозяева кота провели бессонную ночь. Они встретили волонтеров и сразу отвезли их к вентиляционной шахте. Специалисты с чердака опустили туда эндоскоп и выяснили где сидит пленник. Котик оказался на переборке между двумя вентканалами.
Длины провода не хватило, чтобы опустить портативную видеокамеру до самого дна. Это означало что животное не погибло только чудом. Волонтеры пытались надеть на шею кота петлю, но бедняга был очень напуган и не давался. Попытки это сделать продолжались несколько часов кряду и закончились успешно. Котика вытащили и доставили в ветеринарную лечебницу. Выяснилось, что при падении кости остались целы. Ободрана мордочка, а организм животного обезвожен. В настоящее время питомец находится дома. Жизни и здоровью любимца семьи ничто не угрожает. Свердловские зоозащитники вернулись к себе на базу.