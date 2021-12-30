В Екатеринбурге во время пожара в 10-этажном доме спасли более 30 человек

В Екатеринбурге во время пожара в 10-этажном доме спасли более 30 человек
В Екатеринбурге во время пожара в 10-этажном доме спасли более 30 человек
Сегодня, 11:45ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар в жилом многоквартирном доме Екатеринбурга произошел вечером 29 декабря. Огонь возник в квартире на третьем этаже.

Сообщение о возгорании в областное управление МЧС поступило в 20 часов 52 минуты. Звонили жильцы десятиэтажного дома на улице Сурикова. Они жаловались на запах гари, доносившийся из квартиры, расположенной на третьем этаже.

Диспетчер незамедлительно направил туда боевые расчеты. По прибытии на место происшествия спасатели разделились на группы. Одна из них занималась борьбой с огнем. Другая выводила на улицу людей из квартир, так как из-за дыма возникла угроза их жизни и здоровью. Всего эвакуировали 32 человека, из них пять - дети.

Борьбу с пожаром вели 25 человек огнеборцев. На это у них ушло около 15 минут. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает пресс-служба ведомства. Площадь повреждений в картире составила 3 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

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