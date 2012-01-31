ГИБДД рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния

В выходные из-за несоответствия скорости движения при неблагоприятных погодных условиях произошли две аварии на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское». Оба происшествия зафиксированы на 131-м км трассы с разницей менее 300 метров.

28 января автомобиль Хендэ-Гетц на 131 км 228 метров столкнулся со следовавшим во встречном направлении грузовиком Скания. В результате ДТП водитель автомобиля Хендэ получила травму: ушиб грудной клетки, рваная рана левого коленного сустава, повреждение связок левого лучезапястного сустава, пострадавшей оказана медицинская помощь.

На следующий день Ниссан Санни на 131 км 500 метров столкнулся со следовавшим во встречном направлении автомобилем Шевроле Авео. В результате ДТП два пассажира автомобиля Шевроле получили травмы, после оказания мед.помощи отпущены домой.

Фото с мест ДТП предоставлены отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»