Незаконное игорное заведение в доме 1 по Ильича снова работало

В этот раз изъято 6 игровых автоматов, компьютер и две видеокамеры. Всё это будет храниться до тех пор, пока не примут решение об утилизации. Материалы по этой проверке переданы в прокуратуру и следственный комитет, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.