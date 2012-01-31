Незаконное игорное заведение в доме 1 по Ильича снова работало
31 января 2012, 17:51ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Его полицейские закрывали неоднократно.
В этот раз изъято 6 игровых автоматов, компьютер и две видеокамеры. Всё это будет храниться до тех пор, пока не примут решение об утилизации. Материалы по этой проверке переданы в прокуратуру и следственный комитет, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.
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