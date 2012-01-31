В Нижнем Тагиле задержан уроженец Азербайджана, торгующий героином (ВИДЕО)

При досмотре у него было обнаружено 2,2 грамма героина. Помимо этого, при обыске жилья, правоохранителями было также найдено множество расфасованных в полиэтиленовые пакетики доз общим весом 32 грамма. Сейчас торговец находится под арестом.

Наркотиками в нашем городе торговал уроженец Азербайджана Гасымов Сиясат Чапар Оглы 1978 года рождения. По словам членов фонда, они вышли на «барыгу» через наркоманов, а точнее, наркоманок, которых азербайджанец снабжал героином. Ими оказались тагильские проститутки, регулярно покупавшие дозу у Гасымова.

Место, в котором он вел торговлю и проживал, находится в центре города по адресу Циолковского, 2/2, квартира 167. Там же, не отходя от кассы, в подъезде наркоманы употребляли купленный наркотик. По рассказам руководителя приемной «Города без наркотиков» в Тагиле Евгения Хабарова, это было видно по спрятанным в подъезде чистым и использованным шприцам и другим атрибутам наркоманов.