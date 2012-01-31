В селе Николо-Павловское опять крупный пожар
31 января 2012, 14:12ПроисшествияОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пригороде Нижнего Тагила, селе Николо-Павловское на улице Карла Маркса сегодня ночью, в 02:40, вспыхнули два дома: № 66 и № 68. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.
Оба дома и надворные постройки сгорели полностью. Причины пожара пока не выяснены.
В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники, 21 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Спустя час пожар удалось локализовать.
© 66.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей