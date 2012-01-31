Вчера в -20° в нескольких домах на Тагилстрое отключали горячую воду
31 января 2012, 09:39Происшествия
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В Нижнем Тагиле еженедельно случается по 5-6 прорывов на теплотрассах. По данным «Тагилэнерго», износ теплосетей составляет 60 %. Об очередной аварии на теплотрассе в районе ДК НТМК на Тагилстрое сообщил нам пользователь Михаил Мазурин в рамках проекта «Расскажи всем».
На Тагилстрое (в домах рядом с ДК НТМК) нет горячей воды, при этомтемпература воздуха на улице - 20 С. Примерно в 19:30 вода появилась, ноее, видимо, не было весь день написал Михаил Мазурин.
Причинойотключения горячей воды стал прорыв теплосети на вводе в дом № 60 поулице Металлургов. Воды в окрестных домах не было с 14:00 до 16:00.Авария была устранена в течение двух часов, рассказали TagilСity.ru в«Тагилэнерго».
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