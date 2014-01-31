Раскаивается, но наказания не избежать. В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который разбил окна в детском саду

Как рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МВД, это сделал сын одной из работниц детского сада. Находясь в алкогольном опьянении, он пришел к своей матери, чтобы выпросить у нее денег – грозился, что если не даст, то он выбьет окна. Так и получилось.

В отдел полиции молодого человека доставили еще в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас хулиган пришел в себя, с ним уже побеседовали, пока он находится в отделе. Раскаивается в своих деяниях, переживает, обещает возместить причиненный ущерб. Кстати, у него самого двое детей, вряд ли это будет хорошим примером для младшего поколения.

Однако в настоящее время составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Материал передан участковому уполномоченному для принятия решения, будет ли это административное наказание. Необходимо оценить сумму причиненного ущерба, и уже по материалам проверки будет принято процессуальное решение.

Мало кто знает, что помимо стандартов на температуру в жилых помещениях и общественных учреждениях, существуют еще несколько стандартов: на влажность, цветовую гамму, звукоизоляцию и, конечно же, на свет. Принципы освещения жилых помещений, естественно, отличаются от аналогичных стандартов: например, наибольшее предпочтение отдается естественному источнику, в то время, как картинные галереи или магазины просто не могут обходиться только природным световым днем. Именно поэтому составлять план освещения должен опытный архитектор, в задачу которого входит правильная расстановка приоритетов и создание органичного комплекса освещения.