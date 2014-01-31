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Раскаивается, но наказания не избежать. В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который разбил окна в детском саду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Раскаивается, но наказания не избежать. В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который разбил окна в детском саду

31 января 2014, 12:00Происшествия
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