Сергей Носов: «Так действует только тот, кто не любит свой город»

По словам заведующего детским садом «Золотая рыбка» Ольги Осолихиной, около шести часов утра садик подвергся нападению. Предположительно, несколько человек выбили в здании стекла в пяти окнах первого этажа. При температуре на улице ниже 35 градусов помещения одной из групп, спортивного зала, туалетной комнаты стали быстро остывать.

Руководством садика и родителями были предприняты экстренные меры по замене разбитых стекол. Общими усилиями удалось не разморозить систему отопления. Однако помещение, где располагается подготовительная группа на 24 человека, сегодня оказалось непригодным к приему детей. Ребят разместили в других комнатах.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов назвал действия, совершенные в ДОУ № 107 одним человеком или группой лиц, варварством. По его словам, так действует только тот, кто не любит свой город и живущих в нем людей. Разбитые в сильный мороз стекла могли привести к размораживанию системы отопления детского сада. А это уже не просто хулиганство. Объекту нанесен материальный ущерб.

Сергей Носов сообщил, что правоохранительным органам поручено в кратчайшие сроки установить злоумышленников и привлечь их к ответственности. Он также обратился к горожанам, имеющим по данному инциденту какую-либо информацию, с просьбой оказать помощь в расследовании.

Помимо размораживания батарей, с помещениями могло произойти многое: например, из-за занесенного в окна снега могли вздуться полы, испортиться обои и мебели. К счастью, в интернет-магазине www.dostavkakresel.ru можно заказать любую офисную мебель. В случае же поимки вандалов, именно они оплатят всё испорченное - в том числе мебель.