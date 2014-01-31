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Сильные морозы в Нижнем Тагиле привели к аварии на НТМК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильные морозы в Нижнем Тагиле привели к аварии на НТМК

31 января 2014, 09:45Происшествия
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