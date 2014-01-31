Сильные морозы в Нижнем Тагиле привели к аварии на НТМК

Как рассказали в пресс-службе НТМК, инцидент стал причиной временной приостановки работы нескольких структурных подразделений комбината. Примерно через час с момента аварии подача электроэнергии была восстановлена, но при запуске оборудования произошел гидроудар – прорвало водовод с горячей водой. Это привело к снижению давления горячей воды в домах жителей, сообщает издание znak.com. Энергетики комбината оперативно устранили последствия инцидента.