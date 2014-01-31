Сильные морозы в Нижнем Тагиле привели к аварии на НТМК
31 января 2014, 09:45Происшествия
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Вчерашней ночью около половины третьего на Нижнетагильском металлургическом комбинате из-за сильного мороза и низкой температуры разрушилась нижняя опора одного из изоляторов электролинии. В результате ЧП одна из подстанций лишилась подачи электричества.
Как рассказали в пресс-службе НТМК, инцидент стал причиной временной приостановки работы нескольких структурных подразделений комбината. Примерно через час с момента аварии подача электроэнергии была восстановлена, но при запуске оборудования произошел гидроудар – прорвало водовод с горячей водой. Это привело к снижению давления горячей воды в домах жителей, сообщает издание znak.com. Энергетики комбината оперативно устранили последствия инцидента.
Самое главное, в аварии никто не пострадал. Все восстановительные работы были завершены, а подача горячей воды началась в полном объеме еще с 13:00. На НТМК создана комиссия для расследования причин случившегося.
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