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На Урале умер пятилетний малыш, которого не положили в больницу с температурой 39 градусов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале умер пятилетний малыш, которого не положили в больницу с температурой 39 градусов

31 января 2016, 10:10ПроисшествияАлександра Логинова
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