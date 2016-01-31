На Урале умер пятилетний малыш, которого не положили в больницу с температурой 39 градусов
Свердловские следователи проверяют обстоятельства смерти пятилетнего мальчика в маленьком посёлке Сосьвинского городского округа.
Как рассказал E1.RU помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Максим Чалков, 27-го числа к малышу по вызову его мамы приехала скорая, а 29 января ребёнка не стало.
Врач оказала помощь, выписала лекарства. Ясны пока не все обстоятельства гибели мальчика пояснил представитель СКР.
Причиной обращения матери ребёнка в неотложку стала высокая температура – свыше 39 градусов. Госпитализировать его врачи не стали.
В рамках проверочных мероприятий, в частности, будет дана оценка действиям медицинских работников на предмет полноты и своевременности оказанной ими помощи. Для определения точной причины смерти ребёнка проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение говорит Чалков.
По данным местного портала ПроСосьву.ru, речь идёт о трагедии в посёлке Восточный. Как сообщает издание, ссылаясь на свой источник в окружной администрации, у ребёнка были все признаки ОРВИ или гриппа: высокая температура, озноб, слабость. Несмотря на это, малыша не госпитализировали.