На Урале умер пятилетний малыш, которого не положили в больницу с температурой 39 градусов

Как рассказал E1.RU помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Максим Чалков, 27-го числа к малышу по вызову его мамы приехала скорая, а 29 января ребёнка не стало.

Врач оказала помощь, выписала лекарства. Ясны пока не все обстоятельства гибели мальчика пояснил представитель СКР.

Причиной обращения матери ребёнка в неотложку стала высокая температура – свыше 39 градусов. Госпитализировать его врачи не стали.

В рамках проверочных мероприятий, в частности, будет дана оценка действиям медицинских работников на предмет полноты и своевременности оказанной ими помощи. Для определения точной причины смерти ребёнка проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение говорит Чалков.