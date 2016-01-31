Житель Свердловской области покончил с собой из-за прессинга коллекторов

Информацию о трагедии, разыгравшейся в городе на Урале, опубликовал сайт lifenews.ru. Его журналистам стало известно о том, что у таксиста был угнан автомобиль. Угонщик в пути врезался в дерево и сбежал. Ремонт был оценен в 25 тысяч рублей. Эту сумму должен был заплатить таксист.

Таких денег у мужчины не оказалось. Тогда он обратился в одну из городских микрокредитных организаций.

Мужчине выдали деньги, он расплатился за ремонт автомобиля, но погасить задолженность в срок не смог. Тогда для него начался ежедневный кошмар. Коллекторы звонили ему постоянно. Они требовали деньги, угрожали и оскорбляли таксиста.

Не выдержав прессинга, он покончил с собой. В своей предсмертной записке он написал: «Я весь в долгах. Простите».

С усугублением кризиса действия коллекторов всё сильнее напоминают поведение братков из 90-ых. Многих из них не волнуют не только морально-этические аспекты деятельности, но даже законы. В конце прошлого года в Нижнем Тагиле коллекторы разбили должнице окно и угрожали сжечь её дом.