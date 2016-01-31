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Житель Свердловской области покончил с собой из-за прессинга коллекторов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Свердловской области покончил с собой из-за прессинга коллекторов

31 января 2016, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
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