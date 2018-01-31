4 пассажира погибли и 13 пострадали в перевернувшемся под Ростовом автобусе (ФОТО)

Смертельное ДТП случилось прошедшей ночью на автодороге под Ростовом. Как пояснили в региональном МЧС, рейсовый автобус двигался из Саратова в Ростов. Примерно в 4 утра по московскому времени он вылетел в кювет и опрокинулся.

Во время аварии в салоне машины находился 31 пассажир, в кабине - 2 водителя. В результате происшествия скончались от травм 4 человека, в числе погибших – 3-летний ребенок. Также спасатели сообщают о 13-ти пострадавших, раненых пересадили в попутный транспорт.

В настоящее время причины произошедшего не сообщаются, на месте работают полицейские. Предполагается, что водителю транспортного средства не удалось справиться с управлением. Сейчас региональный следственный комитет начал расследование. По его результатам следователи определят, имел ли место состав преступления или случившееся было несчастным случаем, пишет «Ростов Газета».

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области