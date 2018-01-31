Пожар произошел в частном секторе на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Пожар случился в частном секторе на ГГМ по улице Большая Гальянская. Две пожарные машины и карета скорой помощи работали на месте. К моменту, когда корреспондент TagilCity.ru прибыл на место происшествия, огонь охватил всю постройку и перекинулся на соседний двухэтажный дом.

Дом деревянный, из-за чего загорелось, пока не ясно. Там мужчина проживает. Номер дома 165, кажется сообщила корреспонденту TagilCity.ru жительница соседнего дома.

Пожарные тушили соседний недостроенный дом. Огонь перекинулся на стену, и пламя уже было видно из-под крыши второго этажа. Бригада пожарных работала на крыше, для устранения огня им понадобилось распилить черепицу бензопилой.

Люди, стоявшие неподалеку говорили о мужчине в полыхающем доме. По их словам, вынести из огня его было невозможно.

Это дом моего друга горит, там дедушка у него жил. Он погиб в пожаре. Ему около 60 лет было поделился молодой человек, стоявший возле дома напротив.

О причинах возгорания получить информацию на месте не удалось.