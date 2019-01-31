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7-месячный ребенок умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7-месячный ребенок умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила

Сегодня, 16:31ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
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