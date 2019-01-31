7-месячный ребенок умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила
Сегодня, 16:31ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В инфекционной больнице Нижнего Тагила 30 января скончался 7-месячный мальчик.
Сюжеты: Нижний Тагил
30 января в 18.00 в приемный покой инфекционной больницы в Нижнем Тагиле в сопровождении матери и врачей скорой помощи прибыл 7-месячный мальчик. Предположительно, у ребенка была травма головы. Мальчик умер в медучреждении.
По неподтвержденной информации, мама мальчика находилась в алкогольном опьянении, до этого уже обращалась за медпомощью, однако отказалась везти ребенка в больницу.
Получить комментарии от городской инфекционной больницы редакции TagilCity.ru не удалось.
В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, цитирует СК Тагилстроевского района Нижнего Тагила агентство «Между строк».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей