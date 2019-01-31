Две девочки пропали в поселке Горный щит под Екатеринбургом

Обе девочки пропали 25 января. Сарвиноз Нурматова была одета в черный пуховик с капюшоном, черные легинсы и бордовые дутыши. Девушка среднего телосложения, рост 165 см, волосы чёрные, длинные, глаза карие. У пропавшей есть особые приметы - родинка на правой щеке около носа.

Амира Нурматова в день пропажи была одета в зеленый пуховик с капюшоном, серую шапку с бомбошкой, синие дутыши. Рост девочки 140 см. Пропавшая худощавого телосложения, у нее длинные черные волосы, глаза карие.