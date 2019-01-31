Две девочки пропали в поселке Горный щит под Екатеринбургом
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: pixabay.com
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25 января в поселке Горный Щит пропали две сестры: 16-летняя Сарвиноз Нурматова и 10-летняя Амира Нурматова.
Обе девочки пропали 25 января. Сарвиноз Нурматова была одета в черный пуховик с капюшоном, черные легинсы и бордовые дутыши. Девушка среднего телосложения, рост 165 см, волосы чёрные, длинные, глаза карие. У пропавшей есть особые приметы - родинка на правой щеке около носа.
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Амира Нурматова в день пропажи была одета в зеленый пуховик с капюшоном, серую шапку с бомбошкой, синие дутыши. Рост девочки 140 см. Пропавшая худощавого телосложения, у нее длинные черные волосы, глаза карие.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефону +79000455882.
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