Хлебозавод заплатил 650 тысяч рублей пострадавшему в ДТП тагильскому школьнику

В августе 2017 года на дороге Уфа – Самара в результате ДТП пострадал 10-летний тагильчанин. Водитель, который был за рулем ГАЗ-4732, допустил наезд на Opel Zafira. В иномарке ехала семья из Нижнего Тагила.

В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы, которые расцениваются как причинение тяжкого вреда здоровью.

Так как автомобиль ГАЗ принадлежал АО «Уфимское хлебообъединение «Восход», суд обязал предприятие выплатить пострадавшему ребенку 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.