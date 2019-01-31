Хлебозавод заплатил 650 тысяч рублей пострадавшему в ДТП тагильскому школьнику
АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» выплатило 650 тысяч рублей 12-летнему тагильчанину, который получил множественные травмы в результате ДТП с участием машины, принадлежащей предприятию.
В августе 2017 года на дороге Уфа – Самара в результате ДТП пострадал 10-летний тагильчанин. Водитель, который был за рулем ГАЗ-4732, допустил наезд на Opel Zafira. В иномарке ехала семья из Нижнего Тагила.
В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы, которые расцениваются как причинение тяжкого вреда здоровью.
Так как автомобиль ГАЗ принадлежал АО «Уфимское хлебообъединение «Восход», суд обязал предприятие выплатить пострадавшему ребенку 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Сторона ответчика попыталась обжаловать приговор, подав апелляцию, однако решение суда было оставлено без изменений. Ответчик выплатил денежную сумму в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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