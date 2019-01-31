Лжеминирование снова началось в Екатеринбурге: из БЦ «Прогресс» эвакуировали людей
Сегодня, 20:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из бизнес-центра «Прогресс», который находится на ул. Машиностроителей, эвакуировали людей. Правоохранителям поступило сообщение о бомбе.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам правоохранительных органов, ложные сообщения о минировании продолжаются. Звонок поступил от лжесвидетеля о минировании не только БЦ, но и семи школ. По словам полиции, лжеминер, видимо, не знал об объявленном карантине.
Из здания БЦ «Прогресс» вывели всех людей, сейчас силовики ведут проверку, информирует URA.RU.
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