Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил мужчину под Сысертью

ДТП произошло 27 января под Сысертью у поселка Каменка. Водитель Volkswagen Touareg сбил 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. С места происшествия водитель машины скрылся. Однако его удалось задержать.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, водителем оказался сотрудник ГИБДД, который находился в отпуске. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.