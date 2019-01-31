Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил мужчину под Сысертью
Сегодня, 19:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пьяный сотрудник ГИБДД сбил под Сысертью на пешеходном переходе мужчину, который погиб на месте ДТП.
ДТП произошло 27 января под Сысертью у поселка Каменка. Водитель Volkswagen Touareg сбил 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. С места происшествия водитель машины скрылся. Однако его удалось задержать.
Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, водителем оказался сотрудник ГИБДД, который находился в отпуске. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.
Также Валерий Горелых рассказал, что начата служебная проверка, данный сотрудник будет уволен из органов, пишет E1.RU.
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