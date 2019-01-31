Сотрудница банка и зэк осуждены в Нижнем Тагиле за хищение 1,7 млн руб. через соцсети
За хищение 1,7 миллионов рублей 2 года условно получила сотрудница банка и к 5 годам лишения свободы приговорен заключенный ИК №12.
Заключенный ИК зарегистрировался в приложении и познакомился с работницей банка. Во время общения они организовывали хищение денег посредством соцсетей.
В интернете заключенный сообщал пользователям соцсети о возможности погашения долга по кредиту. Операция «осуществлялась» за наименьшую стоимость. После того, как граждане соглашались, зэк направлял их в офис банка, где работала его сообщница.
Женщина, работающая в банке Екатеринбурга, подтверждала возможность погашения кредита за наименьшую сумму. Таким образом она получала от обманутых граждан денежные средства.
С апреля 2015 по декабрь 2016 года преступники смогли обмануть семь жителей и похитить у них 1 миллион 700 тысяч рублей.
Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор в виде 2 лет условного срока для женщины и 5 лет колонии строгого режима для заключенного. Помимо этого, злоумышленники выплатят потерпевшим моральную компенсацию, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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