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Сотрудница банка и зэк осуждены в Нижнем Тагиле за хищение 1,7 млн руб. через соцсети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудница банка и зэк осуждены в Нижнем Тагиле за хищение 1,7 млн руб. через соцсети

Сегодня, 18:37ПроисшествияФото: pixabay.com
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