Сотрудница банка и зэк осуждены в Нижнем Тагиле за хищение 1,7 млн руб. через соцсети

Заключенный ИК зарегистрировался в приложении и познакомился с работницей банка. Во время общения они организовывали хищение денег посредством соцсетей.

В интернете заключенный сообщал пользователям соцсети о возможности погашения долга по кредиту. Операция «осуществлялась» за наименьшую стоимость. После того, как граждане соглашались, зэк направлял их в офис банка, где работала его сообщница.

Женщина, работающая в банке Екатеринбурга, подтверждала возможность погашения кредита за наименьшую сумму. Таким образом она получала от обманутых граждан денежные средства.

С апреля 2015 по декабрь 2016 года преступники смогли обмануть семь жителей и похитить у них 1 миллион 700 тысяч рублей.