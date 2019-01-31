Стало плохо водителю: «Волга» врезалась в ограждение в центре Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила за рулём ГАЗ-3110 въехал в бетонное ограждение на перекрёстке улиц Красногвардейская – Заводская – Октябрьской революции. Водителю «Волги» стало плохо во время движения, рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.

У водителя, скорее всего, случился приступ. Мужчину госпитализировали, на месте работают сотрудники ГИБДД,рассказали редакции в ведомстве.

Фото: TagilCity.ru

По словам очевидцев аварии, инцидент произошёл около 9.30 в четверг, 31 января. На месте происшествия сотрудники госавтоинспекции ограничили проезд по правой полосе со стороны улицы Красногвардейская. Пострадавшего увезли в реанимацию на спецавтомобиле с включёнными проблесковыми маячками.

Как видно на фото, у автомобиля повреждены моторный отсек, сильно помяты капот и передний бампер.

Из-за частных аварий на перекрёстке улиц Красногвардейская - Заводская - Октябрьской революции недавно изменилась схема движения - на светофорах установили дополнительные секции для поворота налево, а со стороны Октябрьской революции появился новый знак «Движение по полосам».