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Стало плохо водителю: «Волга» врезалась в ограждение в центре Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стало плохо водителю: «Волга» врезалась в ограждение в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 11:09ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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