Два тагильчанина стали жертвами мошенников на сайте продажи товаров
Сегодня, 16:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Два жителя Нижнего Тагила лишись своих денег после того, как решили купить товары на сайте объявлений, сообщает пресс-служба МВД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В отдел полиции № 16 обратился 44-летний мужчина, у которого мошенники выманили семь тысяч рублей. Пострадавший сообщил, что в интернете нашел объявление о продаже детского электроквадроцикла по приемлемой цене. Договорившись с продавцом, он перевел оплату за него на банковскую карту. Однако в назначенный срок товар не пришел, а продавец перестал выходить на связь.
Другого тагильчанина привлекло объявление о продаже автомобиля Daewoo Matiz. Переведя предварительную оплату на карту, указанную продавцом, он обнаружил, что объявление было удалено с сайта. Таким образом мужчина лишился пяти тысяч рублей.
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