Два тагильчанина стали жертвами мошенников на сайте продажи товаров

В отдел полиции № 16 обратился 44-летний мужчина, у которого мошенники выманили семь тысяч рублей. Пострадавший сообщил, что в интернете нашел объявление о продаже детского электроквадроцикла по приемлемой цене. Договорившись с продавцом, он перевел оплату за него на банковскую карту. Однако в назначенный срок товар не пришел, а продавец перестал выходить на связь.