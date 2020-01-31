Нанес несколько ножевых ранений: жителя Урала будут судить за убийство жены

По версии следствия, 16 ноября 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей женой. На почве ссоры он взял в руки кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею женщины. Пострадавшая скончалась на месте.