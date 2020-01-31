Нанес несколько ножевых ранений: жителя Урала будут судить за убийство жены
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Ивделе Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены, сообщают «Вечерние ведомости».
Мужчина 1971 года рождения обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей супруги.
По версии следствия, 16 ноября 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей женой. На почве ссоры он взял в руки кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею женщины. Пострадавшая скончалась на месте.
В ходе разбирательств мужчина признался в содеянном преступлении.
Следствие получило достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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