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#300лет
Под Нижним Тагилом в агрокомплексе за одну ночь умерли несколько сотен свиней
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Под Нижним Тагилом в агрокомплексе за одну ночь умерли несколько сотен свиней

Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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