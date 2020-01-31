Под Нижним Тагилом в агрокомплексе за одну ночь умерли несколько сотен свиней
Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 января в Горноуральском агрокомплексе под Нижним Тагилом за ночь погибли несколько сотен свиней, пишет АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам инсайдера, причиной смерти животных стало отключение системы вентиляции и кондиционирования. В Нижнетагильской природоохранной прокуратуре также сообщили, что гибель свиней не связана с какой-либо инфекцией.
Цифры, которые предоставил агрокомплекс, завышены. Органы ветеринарного надзора провели свою проверку и выяснили, что ситуация не носила инфекционного характера,рассказал прокурор природоохранной прокуратуры Денис Исаков.
По неподтверждённой информации, всего погибло от 460 до 800 животных, убыток агрокомплекса составил около семи миллионов рублей.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей