Под Нижним Тагилом в агрокомплексе за одну ночь умерли несколько сотен свиней

По словам инсайдера, причиной смерти животных стало отключение системы вентиляции и кондиционирования. В Нижнетагильской природоохранной прокуратуре также сообщили, что гибель свиней не связана с какой-либо инфекцией.

Цифры, которые предоставил агрокомплекс, завышены. Органы ветеринарного надзора провели свою проверку и выяснили, что ситуация не носила инфекционного характера,рассказал прокурор природоохранной прокуратуры Денис Исаков.