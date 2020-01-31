Полиция Нижнего Тагила составила фоторобот педофила, напавшего на девочку

Сотрудники полиции и следственного комитета по Тагистроевскому району города Нижний Тагил устанавливают личность подозреваемого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных в районе школы № 56 по улице Гвардейская. Они зафиксировали жертву преступления и подозреваемого.

Также был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

Фоторобот предполагаемого преступника Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Приметы: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, темно-русые волосы, лицо овальное. Был одет в темно-синие джинсы, черный короткий пуховик, туфли и вязаную шапку.

Сотрудники правоохранительных органов просят возможных очевидцев, а также тех, кто может опознать мужчину на фото, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435) 97-60-02 либо на линию «02», или в отдел полиции № 19 по телефону (3435) 97-69-31.