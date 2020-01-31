В аэропорту Екатеринбурга медики заподозрили коронавирус у двухлетнего ребенка

Самолет Flydubai из Дубая приземлился 31 января в Кольцово. На борт поднялись люди в химзащите. Источник издания рассказал, что на борту стало плохо женщине. Однако представители аэропорта пояснили, что командир самолета сообщил диспетчерам о том, что у двухлетнего пассажира поднялась температура, ему оказали помощь. Родители отказались от госпитализации малыша. Медики были одеты в специальные костюмы в связи с последними рекомендациями по защите от вируса.