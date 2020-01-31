В аэропорту Екатеринбурга медики заподозрили коронавирус у двухлетнего ребенка
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: Ура.ру
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Сначала сообщалось о том, что из самолета вынесли пассажирку, у которой подозрение на коронавирус, однако позднее стало известно, что медиков вызвали для оказания помощи ребенку, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет Flydubai из Дубая приземлился 31 января в Кольцово. На борт поднялись люди в химзащите. Источник издания рассказал, что на борту стало плохо женщине. Однако представители аэропорта пояснили, что командир самолета сообщил диспетчерам о том, что у двухлетнего пассажира поднялась температура, ему оказали помощь. Родители отказались от госпитализации малыша. Медики были одеты в специальные костюмы в связи с последними рекомендациями по защите от вируса.
Сегодня стало известно, что в России зарезервированы первые два случая заражения коронавирусом. Правительство России приняло решение закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
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