В Екатеринбурге хозяин кафе обвинил бойцов ОМОН в избиении
Владелец одного из кафе в Екатеринбурге обвинил омоновцев, неожиданно нагрянувших в заведение, в избиении, пишет Е1.
18 января в заведение нагрянули полицейские и бойцы ОМОН. По словам хозяина кафе Николая Микрюкова, представители силовых структур положили всех на пол. Когда он попытался выяснить, какова причина их визита, его ударили по голове и сломали ухо. Тогда официальные представители МВД по Екатеринбургу назвали визит рейдом, во время которого якобы проверяли работу служб безопасности в нескольких клубах и кафе. Но Микрюков рассказал, что силовики не составили никаких документов после проверки, он связывает их появление в заведении с происками конкурентов. Он рассказал, что за последние полгода таких визитов в его кафе было три. В один из них полицейские искали в заведении Микрюкова незаконное казино.
Также предприниматель поясняет, что омоновцы били уложенных на пол людей по голове и пинали их ногами за вопросы о причинах происходящего.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в этот день проходили оперативные мероприятия. В полицию не поступало никаких заявлений об избиении.
Сотрудники могут работать по информации по уголовному делу, проводятся оперативные мероприятия. По итогам хозяину ничего не должны были сообщать. То, что кого-то клали в пол, — это, наверное, к сотрудникам ОМОН, потому что полицейские действуют при их силовой поддержке, пояснили в пресс-службе.