В Екатеринбурге хозяин кафе обвинил бойцов ОМОН в избиении

18 января в заведение нагрянули полицейские и бойцы ОМОН. По словам хозяина кафе Николая Микрюкова, представители силовых структур положили всех на пол. Когда он попытался выяснить, какова причина их визита, его ударили по голове и сломали ухо. Тогда официальные представители МВД по Екатеринбургу назвали визит рейдом, во время которого якобы проверяли работу служб безопасности в нескольких клубах и кафе. Но Микрюков рассказал, что силовики не составили никаких документов после проверки, он связывает их появление в заведении с происками конкурентов. Он рассказал, что за последние полгода таких визитов в его кафе было три. В один из них полицейские искали в заведении Микрюкова незаконное казино.