В Екатеринбурге мошенница украла у пенсионерки 500 тысяч рублей и документы

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что к пенсионерке пришла женщина, представилась соцработником. Пользуясь тем, что женщина отвлеклась, мошенница похитила пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, сберегательную книжку и 500 тысяч рублей.