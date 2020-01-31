В Екатеринбурге мошенница украла у пенсионерки 500 тысяч рублей и документы
Сегодня, 13:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге женщина, притворившись соцработником, похитила у ветерана Великой Отечественной войны 500 тысяч рублей и документы, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что к пенсионерке пришла женщина, представилась соцработником. Пользуясь тем, что женщина отвлеклась, мошенница похитила пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, сберегательную книжку и 500 тысяч рублей.
Со слов пострадавшей, преступнице 30-40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные сообщает источник.
В правоохранительных органах подтвердили происшествие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением в жилище». Сотрудниками ОВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль.
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