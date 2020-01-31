В Санкт-Петербурге при монтаже рухнула крыша спортивного комплекса

По информации источников, кровля рухнула во время среза вант, скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом. После удаления десяти растяжек крыша обрушилась.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что под завалами могут находится люди. Их точное количество не известно. На месте работают медики и спасатели.