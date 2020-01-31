В Санкт-Петербурге при монтаже рухнула крыша спортивного комплекса
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: РИА «Новости»
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Сегодня, 31 января, в Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло обрушение крыши, пишет ТАСС.
По информации источников, кровля рухнула во время среза вант, скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом. После удаления десяти растяжек крыша обрушилась.
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что под завалами могут находится люди. Их точное количество не известно. На месте работают медики и спасатели.
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