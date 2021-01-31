На Урале женщине грозит два года тюрьмы за ложное обвинение родного сына в краже

На Урале женщине грозит два года тюрьмы за ложное обвинение родного сына в краже

Сегодня, 12:06ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области завели уголовное дело на мать, написавшей ложное заявление в полицию на своего сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

28 декабря 2020 года жительница поселка Лобва под Серовом написала участковому заявление на собственного сына. Она обвинила родственника в краже сумки и денег. Правоохранитель предупредил свердловчанку об ответственности за дачу ложных показаний, однако это не остановило местную жительницу.

Полицейские проверили заявление жительницы Свердловской области. Факт кражи не подтвердился и в отношении заявительницы было заведено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос).

Жительница призналась в содеянном. Материалы дела были переданы на рассмотрение в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 18 января стало известно о жительнице Нижнего Тагила, получившей 12 тысяч штрафа за ложный донос на соседей по садовому товариществу. Она заявила полицейским, что жители соседнего участка занимаются распространением наркотиков.

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