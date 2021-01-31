На Урале женщине грозит два года тюрьмы за ложное обвинение родного сына в краже

28 декабря 2020 года жительница поселка Лобва под Серовом написала участковому заявление на собственного сына. Она обвинила родственника в краже сумки и денег. Правоохранитель предупредил свердловчанку об ответственности за дачу ложных показаний, однако это не остановило местную жительницу.