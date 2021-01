В Екатеринбурге перекрыли участок метрополитена из-за поломки вагона.

По информации от пресс-службы мэрии столицы Урала, около 11.00 произошла авария на участке между станциями «Машиностроителей» и «Уральская», пишет Ура.ру. Машинист сообщил, что у одного из вагонов заклинило колесную пару. По словам очевидцев происшествия, людей просят покинуть станцию метро «Площадь 1905 года». Сообщается, что движение на ветке метрополитена будет восстановлено, когда состав с неисправной колесной парой будет отбуксирован, а проезд освобожден.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter